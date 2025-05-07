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Yalova'da Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı

Yalova'da Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Çınarcık ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında Hande ve Ali Savaştan hayatını kaybederken, zihinsel engelli oğulları Cengizhan Savaştan ağır yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında Hande Savaştan (53) ile eşi Ali Savaştan (73) hayatını kaybetti, zihinsel engelli oğulları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralandı.

Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi'ndeki 5 katlı Metaş 1 Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hande Savaştan pencerede yardım beklerken, elektrik telleri nedeniyle merdivenli itfaiye aracı kata ulaşamayınca, hava yastığı açıldı. Yoğun dumandan etkilenen Savaştan, 3'üncü kat penceresinden hava yastığına atladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Savaştan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Daireye giren ekipler, salonda Ali Savaştan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Banyoda ise çiftin zihinsel engelli oğulları Cengizhan Savaştan ağır yaralı olarak bulundu. Cengizhan Savaştan, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin dairede yaptıkları incelemede, çöp yığınları dikkat çekerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: ÇINARCIK (Yalova),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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