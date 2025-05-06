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Yalova'da Yangın: Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Yalova'da Yangın: Mahsur Kalan Vatandaş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Yalova'da çıkan yangında eşi ve çocukları evden çıktıktan sonra içeride mahsur kalan Nezir Bekar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Bekar'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Yalova'da yangın çıkan evde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Merih Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki Nezir Bekar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eşi ve çocuklarının yangın öncesi kapıyı kilitleyerek dışarı çıkması nedeniyle içeride mahsur kaldığı belirtilen Bekar, dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Bekar'a, sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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