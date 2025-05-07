Yalova'da Yangın Faciası: Anne-Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Ağır Yaralı

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Çınarcık'ta bir apartmanda çıkan yangında Hande Savaştan ve eşi Ali Savaştan hayatını kaybetti. Yangın sırasında pencerede mahsur kalan Hande Savaştan'ın kurtulma mücadelesi cep telefonuyla kaydedildi.

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında eşi Ali Savaştan ile birlikte hayatını kaybeden Hande Savaştan'ın, pencerede alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, pencerede yardım bekleyen Hande Savaştan'ın, itfaiye tarafından açılan hava yastığına atlamakta tereddüt ettiği, ancak çevredekilerin de 'Atla, atla' demesiyle, kendisini 3'üncü kattan boşluğa bırakıp, hava yastığına düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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