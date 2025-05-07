Yalova'da Yangın Anında Pencereden Atlayan Annenin Dramı Kamerada

ALEVLERİN ARASINDA KALAN ANNENİN PENCEREDEN ATLAMA ANI KAMERADA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında eşi Ali Savaştan ile birlikte hayatını kaybeden Hande Savaştan'ın, pencerede alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, pencerede yardım bekleyen Hande Savaştan'ın, itfaiye tarafından açılan hava yastığına atlamakta tereddüt ettiği, ancak çevredekilerin de 'Atla, atla' demesiyle, kendisini 3'üncü kattan boşluğa bırakıp, hava yastığına düştüğü anlar yer aldı.

Zehra BAYKAL/ÇINARCIK (Yalova),