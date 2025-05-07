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Yalova'da Yangın Anında Pencereden Atlayan Annenin Dramı Kamerada

Yalova'da Yangın Anında Pencereden Atlayan Annenin Dramı Kamerada
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden Hande Savaştan'ın, pencereden atlama anı cep telefonu ile kaydedildi. Yangın sırasında alevlerden kurtulmaya çalışırken itfaiyecilerin açtığı hava yastığına nasıl atladığı anlık görüntülerle belgelendi.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN ANNENİN PENCEREDEN ATLAMA ANI KAMERADA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında eşi Ali Savaştan ile birlikte hayatını kaybeden Hande Savaştan'ın, pencerede alevlerden kurtulmak için verdiği mücadele cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, pencerede yardım bekleyen Hande Savaştan'ın, itfaiye tarafından açılan hava yastığına atlamakta tereddüt ettiği, ancak çevredekilerin de 'Atla, atla' demesiyle, kendisini 3'üncü kattan boşluğa bırakıp, hava yastığına düştüğü anlar yer aldı.

Zehra BAYKAL/ÇINARCIK (Yalova),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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