Yalova'da virajı alamayan otomobilin tırla çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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Yalova'da virajı alamayan otomobilin tırla çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yalova'da virajı alamayan otomobilin tırla çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yalova- Bursa kara yolunda, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil virajı alamayarak sağ şeritte ilerleyen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların bölgeden çekilmesiyle tekrar trafiğe açılırken, çarpışma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel