Yalova'da Vinç Yüklü TIR Alt Geçitte Sıkıştı

Yalova'da Vinç Yüklü TIR Alt Geçitte Sıkıştı
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Yalova'da dorsesinde vinç yüklü bir TIR, alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Sürücü hafif yaralanırken, ambulansa alınarak tedavi edildi. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

YALOVA'da dorsesinde vinç yüklü TIR, alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yalova-İzmit kara yolunda meydana geldi. Eski Yalova Devlet Hastanesi kavşağına dönüş yaptıktan sonra Bağ Sokak istikametine yönelen dorsesinde inşaat demiri ve vinç yüklü TIR, alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

TIR'ın alt geçidin tavanına çarparak sıkıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri TIR'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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