Yalova'nın Termal ilçesinde yapılan villa inşaatı kazısında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir küp mezarın yanı sıra bir çocuğa ait başka bir küp mezar daha bulundu. Kazı çalışmaları sonucunda mezarlar Yalova Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yalova'da villa inşaatı kazısında bir küp mezar daha bulundu

- Yalova'da villa inşaatı kazısında bir küp mezar daha bulundu

YALOVA - Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de villa inşaatı çalışma kazısında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezarın hemen yanı başında bir çocuğa ait küp mezar daha bulundu.

Akköy Çukurçayır mevkiinde bir villa inşaatı çalışması sırasında küp mezar bulunmuştu. Yalova Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kurtarma kazısı çalışmalarına bölgede tamamladı. Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığında yapılan kazılarda yerin yaklaşık 1,5 metre altında bulunan ve Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezarın hemen yanı başında çocuk küp mezarına daha rastlandı.

Ekipler yaptığı çalışmayla küp mezarları bölgeden alarak Yalova Müze Müdürlüğü'ne götürdü.