Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ile Narkotim ekiplerince durdurulan araçlar ve içindeki kişilerin üzerlerinde arama yapıldı. Ekipler, aramalarda 865 gram metamfetamin, 4 tabanca ve 14 mermi ele geçirdi. Araçlarda bulunan F.Y, A.A, O.C, A.Y. ve B.T. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve B.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. AA / Sıtkı Yıldız - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Yalova Güncel Haberler

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