Yalova'da Uyuşturucu Üreten Zanlı Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evine kurduğu düzenekle uyuşturucu madde üreten zanlı tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kurduğu düzenekle yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A'nın evinde tesis ettiği iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imal ettiğini belirledi.

Yapılan aramada, 648 gram kurutulmuş skunk, 32 kök skunk bitkisi, 18 led panel ve trafosu, hassas terazi, vantilatör, trafolu halojen lamba, dijital ısı ve nem ölçer, seyyar tip klima, havalandırma motoru ve 16 litre zirai ilaç ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.