Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Altınova Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın Subaşı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 174 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve iki hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.