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Yalova'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

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Yalova'da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yalova'da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il genelinde "üst torbacı" ya da "torbacı" olarak bilinen, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları tespit edilen F.E, Ö.S, M.A.A. ve K.A'nın adreslerine baskın yaptı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 193 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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