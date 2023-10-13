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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'da satacağı bilgisine ulaştıkları zanlıyı takibe aldı. Zanlı, feribot iskelesinde gözaltına alındı ve üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ö.H adlı zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.