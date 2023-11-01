Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 99,46 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda O.O.'nun üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İkametgah aramasında ise 99.46 gram reçine esrar bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üst aramasında reçine esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticaretti yaptığı ya da yaptırdığı değerlendirilen O.O'nun üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, 99,46 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen O.O. tutuklandı.