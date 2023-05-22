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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Y.K, V.K, R.D, S.M, A.S, B.Z, R.F. ve M.F.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında, 209 sentetik hap, 85 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza grubu hap, 26 gram esrar, 22 gram skunk, 4 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen V.K, R.D. ve M.F.M. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında yakalanan 8 kişi hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Yalova Güncel Haberler

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