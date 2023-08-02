Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Yalova'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Operasyonlarda toplamda 200 kök Hint keneviri ve 212 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, S.K'nin, evi ve ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Düzenledikleri operasyonda şüpheli S.K'yi yakalayan ekipler, orman içinde özel olarak hazırlanan ve köpeklerle korunan alan ile söz konusu evde yaptıkları aramalarda 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Başka bir operasyonda gözaltına alınan M.O. ve H.Y'nin ellerindeki çantalarda 212 gram metamfetamin bulundu.

Çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu satmaya hazırlandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.