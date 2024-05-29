Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Yalova'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu tüfek, tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.
Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, "Riskli Bölge Dar Alan Narko Sokak" çalışmaları kapsamında, S.U. ve K.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Takibe alınan S.U. ve K.E. yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararının ardından zanlıların ikametlerinde narkotik köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu tüfek, tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. ve K.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.