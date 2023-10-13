Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 217 adet uyuşturucu hap ve 4.33 gram kokain ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddelerin Yalova'da ticaretini yapacağı tespit edilen Ö.H.'yi takibe aldı. Şahıs İstanbul'dan Yalova'ya feribotla geldiği sırada iskelede gözaltına alındı. Şüphelinin eşyaları ve üzerinde yapılan aramalarda 217 adet uyuşturucu hap ve 4.33 gram kokain ele geçirildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA