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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

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Yalova'da jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu satmaya hazırlanan bir zanlı yakalandı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında 884 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca zanlının evinde yapılan aramada 2 hassas terazi ve bir esrar öğütme aparatı bulundu. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yalova'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'da satmaya hazırlandığı belirlenen C.U'yu takibe aldı.

Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan şüphelinin üst aramasında 884 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçiridi.

Gözaltına aldıkları C.U'nun Süleymanbey Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 2 hassas terazi ve bir esrar öğütme aparatı buldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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