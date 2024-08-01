Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Yalova'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'da satmaya hazırlandığı belirlenen C.U'yu takibe aldı.

Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan şüphelinin üst aramasında 884 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçiridi.

Gözaltına aldıkları C.U'nun Süleymanbey Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 2 hassas terazi ve bir esrar öğütme aparatı buldu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.