Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde D.B'nin adresinde uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan arama kararla operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreste yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.