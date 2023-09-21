Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 735 Gram Esrar Ele Geçirildi

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 735 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Bursa'dan plakasız motosiklet ile uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen C.A. ve A.Ö'yü takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçma başlayan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandıklarını belirleyen ekipler, araçta yapılan aramalarda 735 gram toz esrar ele geçirdi. Ayrıca plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen C.A. ve A.Ö. tutuklandı.