Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Yalova'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 121,1 gram sentetik uyuşturucu, bir sentetik ecza hap, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.C.H, E.K, E.Ç, E.U. ve Ü.U. tutuklandı, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel