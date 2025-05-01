1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 Bin Sentetik Ecza Kapsülü Ele Geçirildi

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 Bin Sentetik Ecza Kapsülü Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir köpeğin yardımıyla toplam 139 kilo 700 gram pregabalin maddesi ile 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

YALOVA'da narkotik köpeği 'Zeytin' ile 2 araçta yapılan aramada, sentetik ecza yapımında kullanılan 139 kilo 700 gram pregabalin maddesi ile dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla harekete geçti. Denetim noktasında durdurulan araçlarda, narkotik köpeği 'Zeytin' ile yapılan aramalar ve 3 şüphelinin yapılan üst aramasında, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.E., B.Y. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.