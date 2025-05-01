Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 Bin Sentetik Ecza Kapsülü Ele Geçirildi
Yalova'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, bir köpeğin yardımıyla toplam 139 kilo 700 gram pregabalin maddesi ile 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
YALOVA'da narkotik köpeği 'Zeytin' ile 2 araçta yapılan aramada, sentetik ecza yapımında kullanılan 139 kilo 700 gram pregabalin maddesi ile dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla harekete geçti. Denetim noktasında durdurulan araçlarda, narkotik köpeği 'Zeytin' ile yapılan aramalar ve 3 şüphelinin yapılan üst aramasında, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.E., B.Y. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.