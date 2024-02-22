Üye Girişi
Haberler

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve çalıntı kıyafet ele geçirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında U.K, A.E, İ.Y. ve yaşı küçük bir şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve yaklaşık 350 bin lira değerinde çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.????????

Kaynak: AA / Güncel

Çınarcık Yalova Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title