Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında U.K, A.E, İ.Y. ve yaşı küçük bir şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve yaklaşık 350 bin lira değerinde çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.????????