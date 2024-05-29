Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 262 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren sentetik hap ele geçirildi.

Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda il merkezi ile Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu M.P. ve Z.S. ile Z.D, O.U. ve O.D.'yi gözaltına alan ekipler, yapılan üst ve ikamet aramasında, 262 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren sentetik hap ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.P, Z.S. ve Z.D. tutuklandı, diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Yalova Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title