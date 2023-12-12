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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

12 Aralık 2023 14:17 Güncelleme: 14:19 Abone Ol

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilen bir evde 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.