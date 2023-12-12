Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilen bir evde 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde B.Ö.'nün evinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin belirlenen ikamete düzenlediği operasyonda, B.Ö, B.G. ve O.D. uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerleri ve evde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ö., B.G. ve O.D'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.