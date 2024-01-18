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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, C.S, Y.Ö, Ö.B. ve A.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde narkotik maddeler arama köpeği "Gölge" ve "Zeytin" eşliğinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ö.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, C.S, Y.Ö. ve A.C. tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem başlatılan 8 şüphelinin üst aramalarında da çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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