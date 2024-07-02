Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 258 Ecstasy Hap ve 124 Gram Esrar Ele Geçirildi

YALOVA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 258 adet ecstasy hap ile 124 gram reçine esrar ele geçirildi, Afganistan uyruklu F.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imali ve ticareti ihbarı üzerine Kadıköy beldesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreste yapılan aramada 124 gram reçine esrar ile 258 adet ecstasy hap ele geçirildi, Afganistanlı F.B. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.