Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, J.M. ve İ.A'nın uyuşturucu madde ticareti yapabilecekleri bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu ve yapılan aramalarda reçine esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. J.M. ve İ.A. tutuklandı.

Yalova'da bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotim ekipleri, J.M. ve İ.A'nın çevre illerden Yalova'ya uyuşturucu madde getirebilecekleri ve sokak düzeyinde ticaretini yapabilecekleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Eş zamanlı takip sonrası düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin olay anında yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu olabileceği değerlendirilen maddeler bulundu.

Adli makamlardan alınan adli arama kararı üzerine narkotik madde arama köpeği "Zeytin" eşliğinde üst ve ikamet aramaları yapan ekipler, çeşitli miktarlarda reçine esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen J.M. ve İ.A, tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yalova Emniyet Müdürlüğü Operasyon Narkotik Yalova Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title