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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı, 14 Kilo 600 Gram Skunk Ele Geçirildi

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı ve 14 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyon, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından gerçekleştirildi.