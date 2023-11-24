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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Yalova'da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, sentetik ecza hapları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yalova'da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının ikamet, araç ve iş yerinde narkotik maddeler arama köpeği eşliğinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda 75 uyuşturucu hap, 8,19 gram skunk ve 5,23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerin diğer bir çalışmasında ise uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen Ş.G.'nin üst aramasında 22,33 gram sentetik kannabinoid ve 3,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Yalova Güvenlik Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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