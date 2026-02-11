Haberler

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 15 sentetik hap ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Çınarcık ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen E.Ç, N.E, Ç.Ö. ve S.A'nın ev ve araçlarına operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Zehir"in de katıldığı operasyonda yaklaşık 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 15 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve N.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.Ö. ve S.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'nın huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'küfür' tepkisi: 'Siyaset jarjonuyla siyaset yapıyor'

Özel'i o sözler üzerinden vurdu: Meyhane jargonuyla siyaset yapılmaz