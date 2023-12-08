Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda B.G. ve M.A. isimli 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 504 gram sentetik uyuşturucu ve 7 tabanca ele geçirildi.
Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sokak düzeyinde satacakları bilgisi üzerine B.G. ve M.A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde arama yapan ekipler, 504 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli çap ve markalarda 7 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.