Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 7 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 7 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 881 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanım araçları ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpekleri "Zeytin" ve "Gölge" eşliğinde adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 881 gram sentetik uyuşturucu, 2 hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, Y.A, D.İ, S.U, B.A, Ö.B. ve S.F. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
img

Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor
img

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
img

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.