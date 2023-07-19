Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, Bin 234 Hap Ele Geçirildi

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken bin 234 uyuşturucu hap, 320 gram skunk ve 9 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, sokak satıcılarından uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 2 şüpheli de yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, hapis cezası ile aranan 3 şüpheli de adli makamlara teslim edildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken bin 234 uyuşturucu hap, 320 gram skunk ve 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri üst torbacı olarak çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddelerin sokak düzeyinde ticaretini yaptığı ve yaptırdığı tespit edilen E.T.'yi takibe aldı. Polis şüpheliyi şok baskın ile gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda 320 gram skunk, 57 adet uyuşturucu hap ve 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheliyle bağlantılı başka bir suç mahallinde ise bin 177 adet uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 2 şüpheli de 12 gram esrar ve 2 gram sentetik esrar ile yakalandı.

Ekipler uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 3 şüpheliyi de adli makamlara teslim etti. - YALOVA