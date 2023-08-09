Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 3.5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 3 buçuk kilo skunk ele geçirildi. Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Yalova'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı N.Y.'yi takibe aldı. Şüpheli şahıs, Çiftlikköy ilçesinde aracı durdurularak gözaltına alındı. Araç ve zanlının ikametinde narkotik madde arama köpeği 'Zeytin' eşliğinde yapılan aramalarda, bir valizin içinde toplam 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.