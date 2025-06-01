Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

YALOVA'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Y. isimli şüphelinin, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından kimlik ve adres bilgileri tespit edilen A.Y. teknik ve fiziki takibe alınarak, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.