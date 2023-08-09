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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanırken 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YALOVA Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanırken 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Yalova'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı N.Y'yi takibe aldı. Şüpheli Çiftlikköy ilçesinde aracı durdurularak gözaltına alındı. Araç ve zanlının ikametinde narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramalarda bir valizin içinde toplam 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

N.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Güncel

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