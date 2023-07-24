Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YALOVA - Yalova'da düzenlenen ve 470 gram kokainin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuların ticaretini yapacakları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Polis şahısların içinde bulunduğu 34 plakalı otomobili kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 470 gram kokain ele geçirildi. 2 zanlı ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.