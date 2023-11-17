Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 535 gram sentetik kannabinoid ve 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 535 gram sentetik kannabinoid ve 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durdurulan araçta alınan adli izinle arama gerçekleştirildi. Aramada 535 gram sentetik kannabinoid ve 22 gram metamfetamin ele geçirilirken sürücü R.M gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YALOVA