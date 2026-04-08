Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Yalova'da jandarma tarafından 1 kilo 590 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli M.B'nin adresinde arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda, sırt çantası ve saklama kavanozları içerisinde 1 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu, esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 360 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri kararlı çalışmaların il genelinde kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.

Usta, jandarmanın operasyonunda gözaltına alınan zanlının tutuklandığını belirterek, "Gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi, devletimizin tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda özverili çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanlığımıza ve işbirliği için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.