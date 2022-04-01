Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde çalışma yaptı.

Durdurulan Ş.A. idaresindeki otomobil ve sürücünün üst aramasında, 2 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

R.A. ve İ.G'nin bulunduğu otomobilde ise 210 gram metamfetamin, tabanca ve 14 fişek bulundu.

Gözaltına alınan Ş.A, R.A. ve İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda ise polisten kaçan T.Ö. ve E.Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin kaçarken attığı paket ve evlerindeki aramalarda, 292 gram metamfetamin, 6,54 gram sentetik kannabinoid, 9,45 gram esrar, 21 sentetik ecza grubu tablet hap, tabanca, 26 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

T.Ö. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.