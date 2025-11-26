Haberler

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Tutuklama
Güncelleme:
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 25 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği 10 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 90,01 gram kimyasal madde, 22,09 gram esrar, 9 hap, 0,35 gram kokain, 3 hassas terazi, 3 tabanca, 28 mermi ve 3 bin lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Devam eden çalışmalarda "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
