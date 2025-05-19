Yalova'da Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 6 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 6 Zanlı Tutuklandı
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Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda, uyuşturucu imalatı yapılan bir evde 138 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve 19 kilo 50 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş ikamette yapılan aramada, 138 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 19 kilo 50 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal, terazi, ocak, süzgeç, kurutma kağıtları gibi aletler ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 95 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.T, H.T, D.J, M.M, M.N.P. ve Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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