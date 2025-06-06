Yalova'da Uykulu Alkollü Sürücüye Yüksek Ceza ve Ehliyete El Koyma

Yalova'da Uykulu Alkollü Sürücüye Yüksek Ceza ve Ehliyete El Koyma
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Yalova'da direksiyon başında uyurken alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 37 bin 354 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2043 yılına kadar el konuldu. Sürücü adli işlemler için jandarmaya teslim edildi.

Yalova'da direksiyon başında uyurken bulunan alkollü sürücüye 37 bin 354 lira ceza kesen trafik ekipleri, ehliyetine de 2043 yılına kadar el koydu.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit kara yolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G'yi uyurken buldu. Y.G'nin yapılan kontrollerinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Y.G'ye ilgili kanuna muhalefet suçundan 37 bin 354 lira ceza kesen polis ekipleri, sürücünün ehliyetine de 15 Ocak 2043'e kadar geçici olarak el koydu.

Sürücü, adli işlemler için Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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