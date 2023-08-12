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Yalova'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Yalova'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç otomobil birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal yolu Özden Mahallesi sapağında meydana gelen kazada üç otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kazada araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Termal Yalova Güncel Haberler

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