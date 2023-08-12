Yalova'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yalova'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç otomobil birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.