Yalova'da tutuklama kararını duyunca üçüncü kattan atlayan zanlı yaralandı - Haberler

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Yalova'da tutuklama kararını duyunca üçüncü kattan atlayan zanlı yaralandı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da tutuklama kararını duyunca üçüncü kattan atlayan zanlı yaralandı

Yalova'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkan zanlı, elleri kelepçeli şekilde üçüncü kattan atlayınca yaralandı.

Yalova'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkan zanlı, elleri kelepçeli şekilde üçüncü kattan atlayınca yaralandı.

Hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan İ.K, hakkında çıkan tutuklama kararı karşısında üçüncü kattan elleri kelepçeli şekilde atladı.

Zemin kattaki tentenin düşme hızını yavaşlattığı zanlı, beton zemine düşerek yaralandı. Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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