Turizm Haftası miniklerin oluşturduğu mehter takımının gösterisiyle başladı

Yalova'da 46. Turizm Haftası, ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımının katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerinin açılışı için Gazipaşa Caddesi'nde kortej oluşturuldu.

Kortejin başında yer alan Bahçelievler İlkokulu mehter takımı, çaldığı marşlarla beğeni topladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından tören düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, programda yaptığı konuşmada, kentin birçok turizm destinasyonu olduğunu ifade etti.

Yalova'yı bir çekim merkezi haline getirmek için yürütülen çalışmalara değinen Tali, şöyle konuştu:

"2022 yılı Mart sonu itibarıyla turizm işletme belgeli tesis sayısı 16, yatak kapasitesi 2 bin 856, belediye belgeli tesis sayısı 102, yatak kapasitesi de 6 bin 478 olup toplam yatak kapasitesi 9 bin 334'tür. 8 turizm yatırım belgeli otelin faaliyete girmesiyle 1919 yatağın da eklenmesiyle, 4 bin 709 nitelikli yatak arzı olacaktır. Ayrıca turizm işletme belgeli SETUR Marina, Mavi Bayrak ödülüne sahiptir. İlimizde, 55 A Grubu, 5 C grubu olmak üzere toplam 60 seyahat acentesi bulunmaktadır. 2021 yılı sonu itibarıyla 126 bin 185 yabancı, 366 bin 651 yerli turist olmak üzere toplam 492 bin 836 kişi ilimizde konaklamıştır."

Konuşmanın ardından program, miniklerin oluşturduğu mehter takımı konseri, Türkiye Folklor Araştırma ve Geliştirme Derneği ile Yalova Kuzey Kafkas Derneği halk oyunu ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

Etkinliğe, Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.