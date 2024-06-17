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Yalova'da traktör şarampole devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, ormanlık alanda 25 metrelik şarampole devrilen traktörün sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda bir traktörün şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çiftlikköy ve Taşköprü belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün devrildiği vadide mahsur kalan yaralı sürücü Ramazan Özdemir'i kurtarmak için çalışma başlattı. Özdemir, vatandaşların da yardımıyla, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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