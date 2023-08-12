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Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı

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Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı

YALOVA - Yalova'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal yolu Özden Mahallesi sapağında meydana gelen kazada, 3 otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kazada araç sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan 3 kişi bölge sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Güncel

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