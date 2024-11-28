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Yalova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yalova'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan servis midibüsü viyadüğün ayağına çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolunda Yalova istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 77 P 4275 plakalı servis midibüsü, Siteler mevkisinde kontrolden çıkarak viyadüğün ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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